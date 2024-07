O frio chegou! Saiba como cuidar da saúde no inverno

Como diria o mestre Tim Maia: “vi o tempo passar, e o inverno chegar”. A estação de céu cinza, ventos frios e agasalhos traz o desejo de esquentar o corpo e a alma. Junto com as baixas temperaturas, surge também um alerta: é o período de redobrar a atenção com a saúde, especialmente com as doenças respiratórias que se intensificam nessa época. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as alergias e doenças causadas no sistema respiratório aumentam em 30% no inverno, devido ao tempo seco e ao ar frio.

Apesar das temperaturas mais baixas, é importante tomar alguns cuidados para evitar que doenças como a gripe e a COVID-19 se proliferem com facilidade. Izabelly Miranda - enfermeira e CEO da Cuidare Brasil, rede de cuidadores de pessoas – dá cinco dicas para se cuidar no inverno.

1. Atualize a Caderneta de Vacinação

Suas vacinas estão em dia? É comum esquecermos de tomar alguns imunizantes durante o ano. Por isso, certifique-se de tomar a dose anual da vacina contra a gripe, distribuída gratuitamente pelo SUS, o que ajuda o organismo a prevenir a infecção pelo vírus. Ah, e não deixe de atualizar a caderneta de vacinação da COVID. Com o tempo mais frio, as variantes se espalham com mais facilidade, aumentando as chances de contaminação.

2. Atente-se à higienização

Izabelly explica que os cuidados de higiene básica são atos essenciais para evitar que doenças respiratórias se espalhem. Ela sugere a lavagem das mãos regularmente, com água e sabão ou álcool em gel, uma prática eficaz na eliminação dos germes. Além disso, evitar tocar áreas do rosto (olhos, boca e nariz, por exemplo) pode impedir a entrada de vírus e bactérias no corpo. A enfermeira também enfatiza a necessidade de cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o cotovelo ao tossir ou espirrar, evitando o uso das mãos para isso, o que pode minimizar a dispersão de gotículas infectadas no ambiente.

3. Cuidados pessoais

Com o clima ameno, além da higienização, é necessário reforçar os cuidados pessoais. Se manter aquecido e usar roupas adequadas para a época auxilia na regulação da temperatura do corpo e evita mudanças bruscas. Miranda recomenda escolher tecidos que proporcionem conforto térmico, como lã e algodão, que ajudam a manter o calor corporal. E não se esqueça de proteger as extremidades, como mãos, pés e cabeça.

4. Alimentação e Hidratação

Geralmente, reduzimos o consumo de água nos períodos mais amenos. Por isso, a ingestão de água é fundamental para manter as mucosas hidratadas, o que ajuda a proteger as vias respiratórias e facilita a eliminação de patógenos indesejados. A hidratação adequada também auxilia no funcionamento do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções com mais eficiência. Além de se hidratar, consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais, como frutas e vegetais, fortalece o sistema imunológico e fornece os nutrientes necessários para o corpo funcionar de maneira ideal. Combinar uma hidratação adequada com uma dieta nutritiva garante que o corpo esteja bem preparado para enfrentar as infecções sazonais.

5. Mantenha os ambientes abertos

Com o tempo frio, a tendência é deixar o ambiente fechado, para mantê-lo aquecido. Entretanto, locais com pouca circulação de ar são mais propensos à contaminação de doenças respiratórias. Então, a enfermeira recomenda deixar as janelas abertas sempre que possível, para permitir a circulação de ar fresco, ajudando a reduzir a concentração de vírus no ar interior. Além da ventilação, a limpeza regular das superfícies de alto contato é fundamental para prevenir a propagação de doenças respiratórias. Desinfetar maçanetas, mesas, interruptores de luz e outros objetos que são frequentemente tocados por várias pessoas pode eliminar germes que estejam presentes nessas superfícies.

Com essas dicas, você pode garantir um inverno seguro e aquecido para sua família. Com as práticas, você não só protege a saúde física, mas também assegura um ambiente harmonioso e agradável, permitindo que todos desfrutem do melhor que o inverno tem a oferecer, sem comprometer a segurança e o bem-estar.

