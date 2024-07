O que acontece com o corpo quando morremos de frio

O que acontece com o corpo quando alguém morre de frio - À medida que o inverno se aproxima, o ar gelado pode fazer com que você sinta que pode congelar até a morte. Mas, embora seja verdade que as baixas temperaturas são preocupações reais com a saúde, a morte pelo frio pode acontecer mesmo que o corpo não esteja literalmente congelado. Até dias moderadamente frios podem aumentar a probabilidade de morte para muitas pessoas. É claro que aqueles expostos a condições de congelamento também podem sofrer efeitos diretos, como congelamento e hipotermia potencialmente mortal, especialmente em lugares onde as pessoas não estão acostumadas com temperaturas frias. Então, o que realmente acontece com o corpo quando uma pessoa morre de frio? Para descobrir, clique nesta galeria.

© <p>Getty Images</p>