Esses são os países mais amigáveis para a comunidade LGBTQ+ (Adivinha a posição do Brasil?) - A comunidade LGBTQ+ ganhou muito apoio nas últimas décadas quando se trata de promover a igualdade tanto nas leis quanto na aceitação pública. Muitos países ao redor do mundo fizeram grandes avanços para garantir uma sociedade mais justa e acolhedora para pessoas das mais diferentes orientações s-xuais e gêneros. Quer seja na forma de leis aprovadas ou de comunidades que organizam eventos centrados na sensibilização, algumas nações se destacam mais no quesito receptividade. Na galeria, confira os países que são mais inclusivos para a comunidade LGBTQ+ e que tomaram medidas positivas para garantir que mudanças fossem e sejam implementadas. Será que o Brasil está nesta lista? Clique e descubra.

