Alimentos que parecem saudáveis mas enganam

Existem diversos alimentos que são rotulados como saudáveis, mas que na realidade não oferecem tantos benefícios. Para esclarecer essa dúvida, o Huffpost entrevistou especialistas em nutrição e fitness e coletou alguns exemplos.



Um ótimo exemplo citado pelos especialistas é o leite desnatado, assim como outros produtos lácteos "light", que são amplamente recomendados para quem está em dieta, mas que são menos benéficos do que parecem.

Por quê? "É preciso consumir gordura para absorver as vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. Eu digo aos meus clientes que só consumirei produtos lácteos com baixo teor de gordura se eles me mostrarem uma vaca com baixo teor de gordura", disse Stephen Holt, treinador de nutrição e personal trainer certificado.

Os iogurtes desnatados também são muito recomendados, mas é importante estar atento. "Eles podem ter menos calorias, mas geralmente possuem adição de açúcares para compensar a menor quantidade de gordura", alerta Jamie Boudreaux, treinador de golfe e fundador da Golfer Geeks.

Além disso, esse tipo de iogurte pode não proporcionar a mesma sensação de saciedade. "Percebi isso quando tentei incluir iogurte desnatado nas minhas refeições pré-treino e acabei ficando com fome muito mais cedo do que gostaria", exemplifica Boudreaux.

A Harvard Medical School, citada no Huffpost, também confirma essas afirmações e explica que tanto o alto teor de proteínas do iogurte integral quanto o sabor mais rico contribuem para uma sensação de saciedade mais duradoura.

Levando isso em consideração, os especialistas recomendam, de forma geral, substituir os produtos lácteos com baixo teor de gordura por porções menores dos produtos "normais", pois isso faz mais sentido para os objetivos de saúde a longo prazo.

No entanto, algumas pessoas com problemas respiratórios, como asma, devem evitar consumir laticínios, pois podem causar desconforto, já que podem "aumentar a produção de muco nos pulmões", explica Liana Werner-Gray, nutricionista certificada, chef de cozinha natural e autora. Por isso, ela recomenda o consumo de "iogurte de leite de coco" para esses indivíduos.

