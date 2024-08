Entrevista do green card: Perguntam coisas (muito) íntimas? - Um green card, ou cartão de residência permanente, é um documento de identidade que comprova que uma pessoa possui residência permanente nos Estados Unidos. Um green card baseado no critério do casamento permite que um cidadão americano ou cônjuge do titular do green card viva e trabalhe em qualquer lugar do país. Aqueles que optam por solicitar a residência por esse requisito são obrigados a participarem de uma entrevista para provar que a união civil é autêntica e não de conveniência (ou seja, organizado para agilizar o processo de solicitação do green card). A entrevista de casamento é, portanto, rigorosa e investigativa. Qualquer pessoa que se prepare para tal entrevista responderá a uma série de perguntas pertinentes, cujas respostas serão cruzadas com as dadas pelo companheiro para comprovar a veracidade das informações. Curioso? Referindo-se ao especialista em imigração dos EUA, Boundless, clique na galeria para ver uma lista de perguntas que normalmente são feitas pelos entrevistadores.

© <p>Shutterstock</p>