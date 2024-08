Começou mais um Mercúrio retrógrado! Quais os signos afetados?

Sim, leu bem. Começou, em 4 de agosto, mais um Mercúrio retrógrado e, infelizmente, o evento astrológico que deixa muitos com medo, só termina no dia 27. Esperam-se dias muito atribulados. Roya Backlund, uma astróloga, revelou, no StyleCaster, os quatro signos que devem ficar mais preocupados.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

É provável que nos próximos tempos entre em conflito com familiares e amigos. Também não está livre de uma conversa embaraçosa, atrasos inesperados e conflitos sociais no seu círculo íntimo.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Mercúrio retrógrado pode "causar alguma desorganização e desalinhamento nas suas finanças e na sua relação com os bens materiais". "É uma oportunidade para reconsiderar o que valoriza e de onde vem a sua autoestima."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É provável que este Mercúrio retrógrado seja um dos mais intensos de sempre e que incentive uma crise de identidade. Durante os próximos dias pessoas que não conhece, comecem, finalmente, "a se mostrarem, como admiradores secretos".

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Pode fazer com que olhe para as coisas um novo ângulo. É algo "necessário, mesmo que seja desconfortável". Podem começar a surgir alguns "segredos não contados, dívidas não pagas e laços persistentes com pessoas do seu passado que está tendo dificuldade em esquecer".