Feng shui: Como reorganizar o quarto para ter mais sorte

Especialistas em feng shui acreditam que a forma como organiza o seu espaço melhora o fluxo de energia. Por isso, citados na Better Homes and Gardens, especialistas nesta prática aconselham que reorganize o quarto para ter mais sorte e explicam como.

Primeiro tem de pensar no local ideal para a cama. De acordo com os especialistas, tem de ficar "contra uma parede sólida para maior estabilidade e segurança". Convém que não fique "debaixo de janelas ou diretamente alinhada com portas para evitar qualquer fluxo de energia perturbador".

Também recomenda que use espelhos na decoração para aumentar a intensidade da luz e "criar a ilusão de maior amplitude". Só não os deve colocar diretamente de frente para a cama. Pode ter um impacto no sono. Devem ficar muito perto de janelas e portas para os ajudar a refletir a luz e a energia em toda a casa.

Já no que diz respeito a mesas de cabeceira, os especialistas aconselham que coloque duas iguais ou muito semelhantes de cada lado da cama de modo a promover o equilíbrio e a igualdade nas relações. Deve ainda evitar ao máximo os móveis grandes e interiores obstrutivos. Trata-se de uma 'regra' ainda mais importante nas entradas como as portas e as janelas.

Explicam ainda que o ar fresco e a luz solar são vitais para manter um fluxo de energia positivo e promover uma boa saúde. Tente obter o máximo de luz natural possível, especialmente no seu quarto e na sala de estar, recomendam.