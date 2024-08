Esteroides: Os benefícios (e riscos) para a saúde - Os esteroides, também chamados de corticosteroides, são usados no tratamento de várias doenças, principalmente para reduzir a inflamação e suprimir o sistema imunológico. Com cuidado, essas substâncias podem ter efeitos positivos e inofensivos no corpo humano. Mas existem alguns riscos envolvidos no uso de esteroides, especialmente os anabolizantes, por um período prolongado. Inclusive, é muito importante notar a diferença entre os tipos de esteroides, uma vez que a 'bomba' é uma versão sintética da testosterona e ocasionalmente usada ilegalmente para aumentar a massa corporal e o desempenho atlético. Então, quais são exatamente os perigos e vantagens de tomar esteroides para a saúde? Na galeria, saiba mais sobre os diferentes tipos de esteroides disponíveis e os distúrbios para os quais eles são indicados para tratar.

© <p>Getty Images</p>