Cinco signos que são um grande exemplo de humildade

A humilde é uma das virtudes mais marcantes de, pelo menos, cinco signos do zodíaco, de acordo com o 'N Cultura'. Falamos de você?

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mantém os pés bem presos no chão e está sempre disposto a aprender, evoluir e melhorar enquanto pessoa. É um dos signos mais humildes do zodíaco.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Profundamente empático, coloca muitas vezes o bem-estar dos outros acima das próprias necessidades. A postura altruísta e modesta de Câncer é parte da 'imagem de marca' deste signo.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Os nativos deste signo olham para a vida com uma perspectiva humilde. Peixes considera-se parte de algo maior do que ele próprio, o que faz com que tenha uma sensibilidade apurada.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Realidade, considera que o sucesso é fruto de muito trabalho e persistência. Esta consciência dos desafios da vida ajudam-no a manter-se humildade.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Touro valoriza a simplicidade e a estabilidade. Modesto por natureza, não procura a atenção ou o reconhecimento de terceiros. Valoriza apenas o essencial.

