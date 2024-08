Como e por que você deve dizer 'não' com frequência (e sem medo)! - Com trabalho, família, amigos e tantas outras obrigações em nossas vidas, podemos nos sentir que estamos sendo arrastados em todas as direções, mal tendo tempo para nós mesmos. Às vezes, se formos muito simpáticos, aceitando todos os compromissos para os quais somos convidados, mesmo sem ter vontade ou disposição, pode impactar a nossa saúde mental, seja a curto ou longo prazo. Ir para algo obrigado porque se sente desconfortável em dizer "não" ou não quer ser excluído é horrível e pode afetar a nossa autoestima, além de atrapalhar nossos objetivos ou valores. Por isso, não sabote o seu bem-estar para agradar os outros! Às vezes dizer "não" é importante, assim como a maneira que você faz para recusar algo sem ferir os sentimentos das pessoas. Como fazer isso e não sentir culpa? Clique na galeria!

© Shutterstock