A relação entre H1N1, que matou Sílvio Santos, e a Síndrome de Alice no País das Maravilhas

A relação entre H1N1, a gripe que matou Sílvio Santos, e a Síndrome de Alice no País das Maravilhas - A síndrome de Alice no País das Maravilhas pode parecer uma doença inventada, mas, embora seja muito rara, é uma síndrome real e afeta certos indivíduos. A doença, também chamada de síndrome de Todd, se manifesta através de um ou outro sintoma, ou de ambos: autopercepção e processamento visual. Isso significa, essencialmente, que os cérebros das pessoas com a síndrome sofrem interrupções que levam a uma percepção alterada de si mesmos e do mundo exterior. Essas percepções são muitas vezes de tamanho e distância. Mas qual a relação entre a H1N1, gripe que evoluiu para uma broncopneumobia e causou a morte de Sílvio Santos, e a Síndrome de Alice no País das Maravilhas? Intrigado? Nesta galeria, você vai saber tudo sobre a síndrome de Alice no País das Maravilhas. Clique para mais informações.

© <p>Shutterstock</p>