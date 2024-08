Tudo o que você precisa saber sobre melasma - O melasma, ou cloasma, é uma doença de pele comum que afeta principalmente as mulheres, especialmente durante e após a gravidez. Ocorre quando as células produtoras de melanina são superestimuladas, causando manchas marrons ou acinzentadas de pigmentação. Embora não haja cura, a condição pode ser controlada. Ela pode até desaparecer por conta própria à medida que você envelhece. Mas o que causa o melasma? E quais são as opções de tratamento? Para obter respostas a essas perguntas e muito mais, clique nesta galeria.

© <p>Shutterstock</p>