Saiba como congelar melancia e evite o desperdício

Sim, você pode congelar os restos de melancia. De acordo com Sarah Brekke, especialista da Better Homes and Gardens, a fruta se conserva bem no congelador por até seis meses. Para congelar, siga estas etapas:

Preparação inicial: Lave a melancia em água corrente fria. Em seguida, seque bem a casca com um pano limpo ou papel absorvente.

Preparação para o corte: Com uma faca afiada, corte uma pequena parte de uma das extremidades da melancia para que ela fique estável na tábua de corte. Corte a melancia ao meio e, em seguida, corte cada metade em mais duas partes.

Remoção da polpa: Passe a faca entre a polpa e a casca para separar a fruta da casca. Corte a polpa em cubos ou use uma colher de sorvete para fazer esferas. Remova todas as sementes.

Congelamento: Forre uma forma ou um tabuleiro com papel vegetal e espalhe os pedaços de melancia. Coloque no congelador por pelo menos quatro horas. Após o congelamento inicial, transfira os pedaços para um saco de congelação com fecho e congele novamente.

Dessa forma, você pode aproveitar sua melancia por mais tempo e usá-la em smoothies, sucos ou como um lanche refrescante.

