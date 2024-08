Será que você tem a Síndrome do Personagem Principal? - Todos nós já olhamos melancolicamente pela janela do ônibus ou do carro, com a música tocando ao fundo, imaginando a nós mesmos e nossas vidas sendo filmadas. Não há problema nenhum nisso. É delicioso se imaginar como protagonista e, de fato, somos os únicos personagens que seremos nesta vida, mas onde está o limite? As redes sociais e a Geração Z foram rápidas em perceber isso e apelidaram o hábito de "Síndrome do Personagem Principal". Embora não seja um diagnóstico oficial, muitos psicólogos estão agora investigando esse novo fenômeno, em busca do motivo de ser tão prevalente nos dias de hoje e tentanto descobrir quais são os possíveis efeitos negativos disso na nossa saúde e nos nossos relacionamentos. Clique e descubra o que é a Síndrome do Personagem Principal, os sinais que indicam que você pode tê-la e por que é cada vez mais importante para nós abordá-la.

© <p>Shutterstock</p>