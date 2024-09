Veja como preparar deliciosas esfihas abertas

Figurinha carimbada nas padarias, bares e famosas redes de restaurantes de comida rápida, é até estranho pensar que a esfiha não é um salgadinho brasileiro, tanto que até se criou um dia para celebrá-la, 9 de setembro, quando se comemora o Dia da Esfiha.

Mas, como o nome dá a entender, se trata de uma invenção árabe. Assim como o kibe, outro prato muito querido por aqui, a esfiha é muito tradicional em países como Síria e Líbano, que tiveram um forte fluxo migratório para o Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Os dois países, inclusive, protagonizam uma pequena polêmica sobre a origem desse alimento, que é bastante incerta.

Outra polêmica sobre as esfihas é se as melhores são as fechadas, que possibilitam uma maior quantidade de recheio por unidade, mas que têm um preparo mais complexo. As abertas, por sua vez, permitem um maior número de possibilidade de recheios, que podem ser salgados, ou até mesmo doces.

Mas, em geral, as esfiharias mais tradicionais são especializadas na versão aberta do prato, que é a mais consumida. É pensando nisso que trazemos como sugestão para celebrar o Dia da Esfiha, uma receita simples e prática, que tem como resultado uma massa muito parecida com a de restaurantes reconhecidos nacionalmente.

Confira abaixo a receita da massa, que tem a carne moída como sugestão de recheio. Porém, deixe a criatividade fluir, use o que achar melhor para rechear a sua esfiha e bom apetite!

Ingredientes da Massa

15g de fermento biológico seco;

1 colher de chá de açúcar;

1 xícara de leite morno;

1/2 xícara de óleo;

4 xícaras de Farinha de Trigo Finna Pizza;

200g de catupiry.

Sugestão de Recheio

500g de carne moída;

1 cebola picada;

4 tomates sem sementes picado;

2 colheres de sopa de suco de limão;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Em uma tigela, adicione o fermento e o açúcar; dissolva o fermento.

Coloque o sal e o leite morno; misture bem.

Adicione o óleo e a farinha e amasse até obter uma massa lisa, que solte das mãos.

Forme uma bola e devolva a massa à tigela, cubra com um pano limpo e seco e deixe a massa descansar por pelo menos 1 hora.

Misture todos os ingredientes do recheio.

Faça bolinhas de massa do mesmo tamanho, achate a massa até formar um círculo, pressione o centro com os dedos, deixando as bordas levemente mais grossas.

Usando um bico de confeitar, coloque o catupiry, fazendo um círculo um pouco menor que a circunferência da massa, e feche por cima, apertando bem no final, para não vazar o catupiry.

Preencha o meio com o recheio até encostar na borda.

Leve-a para assar em fogo alto até a massa começar a dourar as bordas.



Dica: para congelar a esfirra aberta, termine de assá-la, coloque uma ao lado da outra em cima de um prato e cubra-as com filme plástico; quando já estiverem congeladas, retire-as do prato e organize-as dentro de plásticos próprios para congelamento. A validade é de 3 meses.