Como romper com a dependência no seu relacionamento - A maioria das pessoas que já esteve em um relacionamento dirá que é fácil cair em um estado de dependência emocional do parceiro. Frequentemente, nos acomodamos em nossos papéis e passamos a confiar em nossos companheiros para realizar tarefas que poderíamos muito bem fazer por conta própria. Embora uma dose de apoio mútuo não seja prejudicial — e, na verdade, possa até fortalecer a conexão — quando a dependência se torna excessiva, isso pode impactar negativamente a qualidade de vida do casal. Esse comportamento ocorre quando uma pessoa se torna excessivamente ligada às emoções, comportamentos ou necessidades do parceiro, sacrificando sua própria identidade e bem-estar. Isso pode levar a uma dinâmica de relacionamento desequilibrada, onde um dos envolvidos se sente sobrecarregado, enquanto o outro se sente perdido sem o apoio constante. Para ajudá-lo a cultivar uma relação mais saudável e equilibrada, confira, nesta galeria, algumas dicas sobre como você pode se tornar mais autônomo em seu relacionamento. Aprender a estabelecer limites, incentivar a independência e cultivar interesses pessoais são passos fundamentais para fortalecer não apenas sua individualidade, mas também a qualidade do relacionamento.

