Diagnóstico de depressão por exame de imagem? Estudo revolucionário mapeou seis tipos de depressão - O campo médico da saúde mental sempre foi um enigma. Devido à natureza complexa do cérebro humano, muitas vezes é difícil entender as nuances de como ele funciona e também o que acontece quando não funciona. A depressão, em particular, atormenta as pessoas há séculos, mas novos estudos e novas tecnologias podem finalmente ajudar os cientistas a entender não apenas os sinais de depressão, mas também os caminhos potenciais para tratar os vários tipos. Um estudo em particular, conduzido pela Stanford Medicine, lançou alguma luz sobre as possíveis formas que a depressão assume. Curioso para entender melhor a condição? Clique nesta galeria e faça sua parte no Setembro Amarelo.

© Shutterstock