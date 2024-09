Quer se sair bem numa entrevista de emprego? Essas são as 30 perguntas que você deve fazer - Entrevistas de emprego podem ser um processo longo e cansativo para os candidatos. No entanto, você pode respirar um pouco mais aliviado sabendo que terá a chance de fazer perguntas também—nem sempre é você no "banco dos réus". Ao final de toda entrevista (boa), você pode e deve ter a oportunidade de fazer ao entrevistador o seu próprio conjunto de questões. Mas e se você não tiver certeza do que perguntar ou por que perguntar algo? Aqui é onde podemos te ajudar. Nesta galeria, você encontrará 30 questões para escolher, juntamente com explicações sobre por que cada uma é importante.

© <p>Shutterstock</p>