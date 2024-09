Descubra como é o preparo das saborosas Empanadas Argentinas

Está querendo preparar algo diferente para o lanche da garotada ou para aquele café da tarde com os amigos? Para você surpreender seus convidados, sugerimos a receita de Empanadas Argentinas, que rende até 8 porções.

Confira a receita completa abaixo e coloque a mão na massa!

Empanadas Argentinas

Ingredientes:

Para a Massa

250g Farinha de Trigo Finna Tradicional

50g Margarina Puro Sabor

⅔ xícara chá de Água

1 gema para pincelar

Para o Recheio

250g de Carne Moída

½ Xícara (chá) de Pimentões

5 Azeitonas (picadas)

3 Colheres de Sopa de Milho

1 Ovo Cozido

2 Dentes de Alho

Sal

Pimenta do reino

Modo de Preparo:

Massa

- Em um recipiente, adicione a Farinha de trigo Finna, margarina e sal e misture até que a margarina esteja incorporada com a farinha. Junte a água aos poucos e sove até que você consiga uma massa homogênea que não grude nas mãos;

- Abra a massa bem fina com ajuda de um rolo e corte em círculos, depois adicione uma colher de sopa de recheio e feche como um pastel;

- Pincele com uma gema e leve as empanadas para assar em forno pré-aquecido à 180ºC por 30 minutos ou até dourar.

Recheio

- Em uma panela, refogue o alho rapidamente, junte a carne moída, tempere com sal e pimenta do reino e frite rapidamente a carne;

- Junte as azeitonas, milho, tomate e pimentões, misture bem e deixe a carne fritar e secar toda a “água”, adicione o ovo cozido e reserve para esfriar.

Rendimento: 6 a 8 porções

