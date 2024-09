Receita de 'muffins' para aproveitar as bananas quase estragadas

Odeia desperdiçar comida? Tem de aprender novas receitas que ajudem a aproveitar ao máximo os alimentos. Por exemplo, a Food Network tem uma receita de 'muffins' ideal para usar as bananas a mais e que estão quase estragando. Experimente!

Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de farinha para todos os fins

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal grosso

5 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1/4 xícara de açúcar mascavo

1/4 de xícara de xarope de ácer

1 colher de chá de extrato de baunilha puro

2 claras de ovo grandes à temperatura ambiente

1 1/2 xícara de banana muito madura amassada (cerca de 3 bananas grandes)

1/2 xícara de nozes picadas opcional

Modo de preparação:

1- Coloque a grelha no centro do forno e ligue-o a 205ºC. Forre uma forma para 12 'muffins' com formas de papel. Depois, numa tigela média, misture a farinha de trigo, a farinha para todos os fins, o fermento, a canela, o bicarbonato de sódio e o sal.

2- Entretanto, numa tigela média separada, misture o óleo de coco, o açúcar mascavo, o xarope de ácer, assim como a baunilha e as claras de ovo. Junte as bananas amassadas. Junte os ingredientes secos aos úmidos e mexa até combinar. Junte as nozes.

3- Divida a massa pela forma. Leve ao forno durante 20 a 25 minutos. Deixe esfriar 10 minutos e, em seguida, retire os muffins. Sirva.

