Por que beber água salgada está tão na moda? - Em todas as plataformas de redes sociais, influenciadores têm se gabado dos benefícios à saúde associados à ingestão de água salgada. No entanto, estes vídeos curtos virais não revelam exatamente todos os prós e contras. Nesta galeria, você aprenderá mais sobre o sal, como ele interage com a água e os benefícios à saúde (e problemas) de beber água salgada. Por fim, você poderá responder à pergunta: "Beber água salgada é mesmo o certo para mim?" Curioso para saber por que essas dicas sobre água salgada estão em alta e por que elas podem também ser perigosas? Clique agora para saber mais.

© <p>Shutterstock</p>