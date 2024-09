O que acontece no corpo quando comemos pimenta - Nem todo mundo gosta de comidas apimentadas. É claro que isso também depende frequentemente de onde você está no mundo. Por exemplo, muita gente gente foi criada com uma alimentação em que a pimenta malagueta era um ingrediente básico na culinária de sua região. Por outro lado, temos pessoas que evitam iguarias ardentes a todo custo. Independentemente de sua posição sobre o assunto, na verdade há uma série de benefícios associados ao consumo regular de alimentos picantes. Pensando nisso, você já se perguntou o que acontece com seu corpo quando você ingere comida apimentada? Clique na galeria a seguir para descobrir!

© Shutterstock