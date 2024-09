Jeans encolhidos? Veja um truque simples para resolver o problema

Lavou suas calças jeans com água muito quente por acidente e elas encolheram? Não sabe o que fazer? Há diversos truques simples que podem ajudar a resolver o problema.

Jennifer Kim, diretora sênior de design da AG Jeans, em entrevista à edição norte-americana da Cosmopolitan, sugere usar água morna.

Sim, é isso mesmo. "Coloque água morna em um frasco de spray e borrife a área que deseja alongar, vestindo as calças ou puxando suavemente com as mãos", orienta.

Ela explica que o segredo para obter os melhores resultados é "borrifar tanto o lado interno quanto o externo do tecido, garantindo o máximo de elasticidade".

Leia Também: Como salvar uma receita com excesso de sal: dicas simples e eficazes