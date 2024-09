Os próximos dias vão ser de aflição para alguns signos; está na lista?

A partir desta sexta-feira, 27 de setembro, virão dias verdadeiramente aflitivos para três signos do zodíaco. Quem o diz é o portal Social1.

Veja abaixo quem são:

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Os próximos tempos serão de tensão e poderão trazer à tona sentimentos reprimidos e situações mal resolvidas. Esta fase vai testar a resiliência de Escorpião.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

A autoconfiança natural do leonino será abalada por questões inesperadas no plano das relações. Desentendimentos com amigos, familiares ou colegas de trabalho podem causar frustração. Não deixe o orgulho falar mais alto.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Questões financeiras e outras relacionadas com a carreira podem tornar-se um motivo de preocupação. O aquariano deve reavaliar os seus objetivos e focar-se apenas no que consegue controlar.

