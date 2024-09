Com dois ingredientes faz um repelente de formigas; que tal experimentar?

Está com dificuldades para manter as formigas longe de casa? Talvez seja hora de testar um repelente caseiro simples, sugerido pelo site Apartment Therapy. Para preparar, você precisará de apenas dois ingredientes: açúcar e bicarbonato de sódio.

Com os ingredientes em mãos, misture partes iguais de bicarbonato de sódio e açúcar em pó. Uma sugestão é usar cerca de 3/4 de colher de sopa de cada.

Em seguida, coloque a mistura em pontos estratégicos da casa. "Espere que o bicarbonato de sódio faça o seu trabalho", recomendam os especialistas. Você pode usar uma tampa ou um pequeno recipiente para manter o isco contido.

O açúcar atrai as formigas, enquanto o bicarbonato de sódio provoca uma reação química com os ácidos no interior das formigas, desidratando seu exoesqueleto e levando-as à morte, explica o entomologista David Price.



