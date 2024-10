Um sintoma inesperado na mão pode indicar câncer de pulmão; fique atento

Perda de apetite, dores no peito e tosse persistente são alguns dos sintomas mais conhecidos do câncer de pulmão. No entanto, há um sintoma menos discutido que afeta as mãos, mais especificamente os dedos.

O câncer de pulmão é uma das principais causas de morte por câncer no Brasil e no mundo. De acordo com estimativas de 2023, no Brasil, é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens, com 18.020 novos casos, e o quarto entre as mulheres, com 14.540 novos casos. Globalmente, ocupa o primeiro lugar em incidência entre os homens e o terceiro entre as mulheres. Em termos de mortalidade, é o principal causador de mortes por câncer entre os homens e o segundo entre as mulheres, de acordo com as estimativas de 2020, que registraram 2,2 milhões de novos casos no mundo — 1,4 milhão em homens e 770 mil em mulheres.

No Brasil, o câncer de pulmão foi responsável por 28.618 mortes em 2020, tornando-se uma das doenças mais letais relacionadas ao tabagismo e à poluição ambiental.

De acordo com o médico Richard LoCicero, citado pelo Huffpost, inchaço nos dedos, também conhecido como "hipocratismo digital" ou "dedos em baqueta de tambor", pode ser um sinal de câncer de pulmão. Esse sintoma é especialmente evidente quando as extremidades dos dedos estão inchadas ou alargadas, e o aspecto das unhas também muda. Essa condição ocorre devido à falta de oxigenação adequada no corpo, provocada por problemas pulmonares graves, como o câncer de pulmão.

Embora o hipocratismo digital possa, em alguns casos, ser uma característica hereditária e inofensiva, ele também pode indicar doenças graves, como problemas cardíacos, hepáticos ou pulmonares. No caso específico do câncer de pulmão, cerca de 80% dos pacientes apresentam esse sintoma em algum estágio da doença, segundo o Dr. LoCicero.

Além do inchaço, outras alterações nas mãos e unhas podem ser sinais de alerta, como o brilho excessivo da pele ao redor das unhas ou unhas que começam a curvar-se para baixo, adquirindo uma aparência em forma de colher (conhecida como "unhas em vidro de relógio"). Esses sinais merecem atenção e avaliação médica, especialmente quando associados a outros sintomas de câncer de pulmão, como dificuldade respiratória, fadiga extrema e perda de peso inexplicável.