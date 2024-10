Os erros mais comuns ao comprar e armazenar frango e como evitá-los

Embora o frango seja uma proteína fácil de preparar e incrivelmente versátil, ele também pode ser uma fonte de preocupações quando se trata de contaminação por bactérias. Prepará-lo corretamente é fundamental para evitar riscos à saúde, e erros comuns no manuseio e armazenamento da carne podem contribuir para a proliferação de bactérias como Salmonella e E. coli.

Aqui estão alguns erros frequentes que as pessoas cometem com o frango e como evitá-los:

1. Não cozinhar o frango no ponto correto

Ao contrário de outras carnes, o frango nunca deve ser servido malpassado. Isso porque, ao consumir frango mal cozido, há um risco elevado de contaminação por bactérias prejudiciais. Por essa razão, quando você pede frango em um restaurante, o ponto da carne não é uma opção. O frango deve ser sempre completamente cozido.

2. Deixar o frango cru na geladeira por muito tempo

Segundo Lisa Yakas, da NSF International, o frango cru pode ser guardado na geladeira por até dois dias antes de ser cozido. Passado esse período, ele pode começar a se deteriorar e se tornar impróprio para consumo. No entanto, se congelado adequadamente, o frango cru pode ser mantido em segurança no freezer por até nove meses.

3. Armazenar o frango próximo a alimentos já cozidos

É essencial armazenar o frango cru na geladeira de maneira adequada, longe de alimentos prontos para o consumo. Isso evita a contaminação cruzada, em que líquidos do frango podem escorrer para outros alimentos, transferindo bactérias. Uma solução simples é guardar o frango em sacos plásticos bem vedados ou embrulhado em filme plástico.

4. Congelar grandes quantidades de frango juntas

Congelar o frango cru é uma boa maneira de prolongar sua vida útil. No entanto, armazenar grandes pedaços ou quantidades juntas pode ser problemático quando você precisa descongelar apenas uma pequena porção. O ideal é congelar o frango em pedaços menores, o que facilita tanto o congelamento quanto o descongelamento, segundo Christopher Arturo, do Institute of Culinary Education dos EUA.

5. Deixar o frango cozido fora da geladeira por muito tempo

Assim como o frango cru, o cozido também pode ser um terreno fértil para bactérias se deixado fora da geladeira por períodos prolongados. Conforme explica Caitlin Clark, do Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição Humana da Universidade do Colorado, o frango cozido não deve ser mantido em temperaturas ambiente por muito tempo, pois o calor pode estimular o crescimento de bactérias.

6. Transportar o frango do supermercado para casa sem refrigeração

Se o tempo entre o supermercado e sua casa ultrapassar 30 minutos, é fundamental garantir que o frango não fique exposto à temperatura ambiente durante a viagem. Uma boa prática é levar bolsas térmicas ou placas de gelo para manter o frango refrigerado. Deixar a carne à temperatura ambiente por muito tempo aumenta o risco de desenvolvimento de bactérias como Salmonella e E. coli, alerta Caitlin Clark.

Seguir essas recomendações simples pode ajudar a evitar problemas de saúde e garantir que o frango seja consumido de forma segura.

