Poliomielite: Uma doença que estava erradicada, mas que está voltando com força - No início do século XX, a poliomielite era uma das doenças mais temidas nos países industrializados, levando milhares de crianças à paralisia todos os anos. Logo após a introdução de vacinas eficazes nos anos 50 e 60, no entanto, a poliomielite foi controlada e praticamente eliminada nesses países. Demorou um pouco mais para que a poliomielite fosse reconhecida como um grande problema nos países em desenvolvimento. No entanto, os programas nacionais de imunização desde os anos 70 ajudaram a controlar a doença. O uso de vacinas contra a poliomielite quase erradicou a doença em todo o mundo, mas dois países endêmicos permanecem: Paquistão e Afeganistão. A poliomielite também ressurgiu na Faixa de Gaza após 25 anos, forçando as Nações Unidas e as autoridades de saúde locais a lançar uma campanha de vacinação no meio do conflito. Clique e entenda melhor como uma doença controlada vem ressurgindo com tanta força.

© <p>Getty Images</p>