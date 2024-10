A pior posição para dormir afeta (e muito) a sua saúde! - Você já pensou que a forma como você dorme pode realmente encurtar sua vida? Para a maioria das pessoas, a resposta é um sonoro "não". O sono é geralmente visto como restaurador e uma parte saudável da vida diária. Embora isso seja verdade, a forma como você dorme pode ter um enorme impacto na qualidade e longevidade de sua vida. O sono é um dos elementos mais impactantes da existência, pois tem como objetivo repor a energia do nosso corpo e nos preparar para o próximo dia de atividades. No entanto, se você está dormindo na posição errada ou não está prestando atenção aos padrões de sono e ativamente combatendo-os, você pode estar jogando fora anos de sua vida. E aí, curioso para saber como prolongar a vida através do sono e do bem-estar? Clique e descubra.

© <p>Shutterstock</p>