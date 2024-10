Três signos que são manipuladores 'até demais'

Há pessoas que simplesmente não ficam satisfeitas enquanto não conseguirem o que querem. Conhece alguém assim? É provável que encontre o signo dessa pessoa nesta lista do BestLife. Porquê? Menciona os signos mais manipuladores.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Têm a capacidade de ler "as pessoas e assim utilizam as situações sempre em seu proveito". São muito persuasivos quando falam e capazes de fazer "com que a outra parte acredite que está errada, mesmo que não tenha feito nada".

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Nativos deste signo "são espertos, astutos e sabem encantar". "Têm muitas ideias e muitos desejos e são capazes de elaborar diferentes planos para conseguirem o que querem." Não têm problemas em trair a confiança de alguém.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"Têm ataques de raiva quando não conseguem o que querem" e são ótimos fazer com que os outros comecem a se sentirem culpados. Conseguem sempre o quer querem e quase ninguém lhes consegue dizer não.

