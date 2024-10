Foi só 'um tempo'; os signos que vão voltar para os 'ex' este mês

O final de uma relação nunca é bom, mas para algumas pessoas foi apenas 'um tempo'. Parecia que nunca mais iam se ver, mas os astros voltam a reencontrar antigos amores.

Segundo a lista do 'website' El Cronista, estes são os três signos que vão voltar para os braços do 'ex' durante este mês de outubro.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"A sua capacidade de amar intensamente fazem com que não esqueçam facilmente aquela pessoa especial."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Não conseguem deixar de pensar numa antiga paixão. Tendem a lembrar-se dos bons momentos. É o que o leva até uma reconciliação."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"São conhecidos por darem uma segunda oportunidade e sentirem que os relacionamentos podem melhorar."

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas