Alimentos que ajudam mesmo a reduzir o desejo por doce! - Se você costuma sentir um forte desejo de comer algo doce e acha difícil se controlar, provavelmente está tendo sérios desejos por açúcar. Embora o açúcar possa ser satisfatório para as papilas gustativas e para a alma, os picos constantes de açúcar no sangue e as quedas que se seguem a uma compulsão podem desencadear uma série de efeitos, incluindo fadiga e irritabilidade. Além disso, consumir muito açúcar pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outras doenças potencialmente fatais. A boa notícia é que existem alguns alimentos que podem ajudar a manter o desejo por doces sob controle. Clique em para descobrir quais.

