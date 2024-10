Veja como preparar um delicioso Pão Recheado

Você sabia que o pão tem um dia só para chamar de seu? Pois é, o Dia Mundial do Pão é celebrado em 16 de outubro. A data foi criada pela União Internacional dos Padeiros e Confeiteiros (UIBC), para mostrar a importância do pão como alimento básico e colocar em evidência o trabalho dos profissionais da área.

No Brasil, o pão chegou junto com a colonização dos portugueses, mas só se tornou popular em meados do século XIX e desde então não saiu mais da mesa dos brasileiros. Para deixar a comemoração ainda mais saborosa, que tal colocar a mão massa e preparar um pão salgado?

A sugestão é a receita de Pão Recheado, que pode ser recheado com ingredientes de sua preferência, mas a sugestão é rechear com calabresa, presunto e queijo.

Pão Recheado

Ingredientes:

1 ovo

4 xícaras de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher de Margarina Puro Sabor

1 pacotinho de fermento seco

1 calabresa defumada e picada

200 g de presunto

200 g de queijo muçarela

Temperos a gosto (orégano, salsinha, etc)

Água morna até o ponto

Modo de preparo:

- Junte em um refratário primeiro a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento. Depois coloque a margarina, o ovo e mexa. Coloque água aos poucos até dar o ponto da massa, que não grude nas mãos;

- Amasse bem e leve à massa para crescer, mais ou menos 30 minutos, depende da temperatura. Abra a massa não muita fina nem muito grossa. Recheie e feche, pode ser como um rocambole ou só cobrindo o recheio. Deixe crescer por mais uns 20 minutos, pincele com 1 gema e polvilhe orégano ou o que você preferir. Leve para assar por aproximadamente 20 a 30 minutos, até dourar.

