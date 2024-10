Trabalhar de pé pode não ser tão benéfico como se pensava, diz estudo

Um novo estudo publicado no The International Journal of Epidemiology revelou que trabalhar de pé nas conhecidas 'standing desks' não reduz o risco de insuficiência cardíaca ou outro tipo de condições.

O estudo realizado no Reino Unido avaliou dados de mais de 80 mil pessoas. Descobriram que ficar sentado mais de 10 horas por dia estava associado a um risco aumentado de doença cardiovascular.

Ainda assim, ficar de pé, em comparação com o tempo sentado, não reduzia o risco de doença cardíaca. Ficar de pé poderia mesmo aumentar o risco de varizes ou coágulo sanguíneo nas veias.

"A principal conclusão é que ficar em pé por muito tempo não compensa um estilo de vida sedentário e pode ser arriscado para algumas pessoas em termos de saúde circulatória", disse Matthew Ahmadi, um dos autores do estudo.

Assim, recomenda algum tipo de movimento em vez de estar sentado por várias horas ou de pé por muito tempo. "Faça pausas regulares, use as escadas e use a hora de almoço para sair da mesa e fazer algo tipo de exercício."

