Especialista alerta para um hábito comum que causa inchaço

Você sabia que existe uma causa para o inchaço que não está relacionada com a alimentação ou com problemas de saúde? Segundo o médico Lawrence Cunningham, citado pelo jornal Mirror, mascar chiclete com frequência pode ser um fator que contribui para o inchaço, mesmo que a pessoa não engula o chiclete.

O motivo? "Quando mascamos chiclete, tendemos a engolir mais ar, o que pode se acumular no sistema digestivo e causar inchaço", explica Cunningham.

Ele também ressalta que "muitos chicletes sem açúcar contêm adoçantes artificiais, como sorbitol e xilitol", que podem provocar desconforto digestivo e aumentar o inchaço em algumas pessoas.

