5 coisas que seu dentista gostaria que você soubesse

Como é de conhecimento geral, para manter a saúde bucal em dia, é preciso ter uma rotina de higiene, que envolve escovar os dentes ao menos três vezes ao dia, usar fio dental regularmente e visitar o dentista a cada seis meses.

No entanto, muitas pessoas não seguem esses conselhos por não compreenderem a importância da boa saúde bucal.“A verdade é que a atenção com a saúde oral vai muito além de apenas evitar o surgimento de cáries”, diz a Dra. Camila Lima, Especialista em reabilitação oral e estética e Embaixadora da S.I.N. Implant System. “A boca é como uma janela para a saúde geral do organismo, pois está intimamente ligada ao bem-estar geral. Cuidar dos dentes e gengivas ajuda a prevenir doenças como gengivite e periodontite e, além disso, a inflamação crônica local pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e até mesmo agravar condições crônicas”, conclui.

Confira, a seguir, cinco coisas que a especialista considera fundamentais que seus pacientes tenham conhecimento:

O uso de enxaguantes bucais não substitui a escovação. Após as refeições, escovar os dentes e próteses é a principal medida para cuidar da saúde bucal – e o ideal é que a escovação ocorra três vezes ao dia, após as principais refeições. "Os bochechos com enxaguantes bucais não substituem a escovação, são complementares", diz a Dra. Camila. Em tempo: a especialista recomenda evitar o uso de escovas de cerdas duras, que podem prejudicar as gengivas e os dentes. “Fazer o movimento correto com as escovas macias sobre os dentes e sobre as próteses é o que mais qualifica uma escovação eficaz”, destaca a dentista.

Gengivas sangrando não são normais. Muitas pessoas ignoram o sangramento nas gengivas ao usar fio dental, mas isso, segundo a dentista, pode ser sinal de inflamação gengival. “É possível encontrar fios dentais de vários tipos, texturas e sabores”, diz ela. “Além disso, existem escovas bem fininhas que auxiliam na limpeza das gengivas e nas áreas de difícil acesso às escovas convencionais. Vale a pena conversar com o dentista e saber o que é mais indicado para você”, conclui.

Exclua os palitos de dente da sua rotina. Embora populares, os palitos de dentes não são recomendados para a higiene bucal. “Eles funcionam como uma espécie de boxeadores de gengivas, agredindo severamente sua saúde, podendo até mesmo causar recessão gengival e perda óssea na área agredida”, alerta a Dra. Camila.

Não aperte seus dentes uns contra os outros (seja de dia ou de noite!). Manter os dentes desencostados previne desgastes dentais, sobrecarga e trauma aos tecidos. “Se você sofre com o bruxismo, algum tipo de distúrbio muscular ou das articulações da boca e até mesmo desgastes severos ou ausências de dentes, procure seu dentista para controlar esses sinais e sintomas”, alerta a especialista.

Acredite, o sorriso perfeito existe! Dentes alinhados, mais claros, com as alturas e tamanhos adequados e fixos na boca mostram uma repercussão muito positiva no aumento da qualidade de vida, satisfação pessoal e na melhora da mastigação. “A vida passa como um sopro, não adie o sonho de ter um sorriso bonito, sadio e transformador. Faça de você a sua melhor versão”, diz a dentista.