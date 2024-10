Três sinais de que está na hora de comprar um colchão novo

Com o tempo, até o colchão mais confortável perde a firmeza e a capacidade de oferecer suporte adequado, o que pode prejudicar a qualidade do sono. Segundo o médico Dustin Cotliar, consultado pelo BestLife, colchões antigos e desgastados causam desconforto e dores, obrigando a pessoa a mudar de posição durante a noite para buscar conforto.

Quando pensar em trocar? Especialistas da marca de colchões Casper recomendam avaliar a substituição do colchão a cada 10 anos, dependendo do uso e da qualidade do material.

Três sinais de que é hora de substituir o colchão:

Colchão com afundamentos e irregularidades

Se o estofamento está deformado, surgindo ondulações ou protuberâncias, isso pode significar que o suporte não está mais equilibrado.

Dores nas costas ao acordar

Um colchão que perdeu o apoio adequado pode deixar a coluna desalinhada e pressionar músculos e articulações, resultando em dores matinais.

Molas visíveis ou perceptíveis ao toque

Nos modelos de molas, incluindo os híbridos, isso indica desgaste significativo. Normalmente, colchões com molas duram de seis a oito anos, dependendo da qualidade e frequência de uso.

Trocar o colchão regularmente contribui para um sono de qualidade e para a saúde da coluna.





