Cheiro de mofo no colchão? Diga adeus com essa receita caseira!

Trocar os lençóis e sentir um cheiro desagradável de mofo no colchão pode ser frustrante. Mas não se preocupe, a solução é bem simples!

Com apenas alguns ingredientes que você provavelmente já tem em casa, você pode eliminar o odor e deixar seu colchão fresco e perfumado novamente.

Ingredientes:

- 40 gramas de bicarbonato de sódio

- 250 mililitros de água oxigenada

- Algumas gotas de detergente líquido neutro

Modo de fazer:

- Em um recipiente, misture o bicarbonato de sódio, a água oxigenada e o detergente líquido neutro.

- Aplique a mistura no colchão, usando um borrifador ou um pano úmido.

- Deixe o colchão secar completamente ao ar livre. Isso pode levar algumas horas, dependendo da temperatura e da umidade do ambiente.

- Depois de seco, esfregue o colchão com uma escova para remover o excesso de bicarbonato de sódio. Você também pode aspirar o colchão para garantir que todo o pó e bicarbonato sejam removidos.

Dicas:

- Se o cheiro de mofo for muito forte, você pode repetir o processo até que ele desapareça completamente.

- Para evitar que o mofo volte a aparecer, é importante manter o colchão bem ventilado. Você pode fazer isso colocando-o ao sol por algumas horas de vez em quando, ou usando um aspirador com filtro HEPA para remover poeira e ácaros.

- Também é importante evitar colocar objetos úmidos sobre o colchão, como roupas molhadas ou toalhas.

