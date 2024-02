Três sinais de que está na hora de trocar o colchão

Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo. Por isso, é essencial ter um colchão de qualidade que proporcione um sono reparador e confortável. Mas como saber quando é hora de trocar de colchão?

Rachel Marshall, diretora de marca da Bensons For Beds, revela 3 sinais que indicam que você precisa de um colchão novo:

1. Flacidez: Se você sente que o colchão está afundando ou cedendo, especialmente quando dorme sempre do mesmo lado, é um sinal de que as fibras estão comprimidas e perdendo sua capacidade de suporte.

2. Protuberâncias: Verifique se há protuberâncias ou deformidades no colchão. Elas podem indicar que a estrutura interna está danificada e causar desconforto durante o sono.

3. Dores matinais: Se você acorda com dores nas costas, no pescoço ou nos ombros, o colchão pode não estar fornecendo o suporte adequado. Um colchão novo pode ajudar a aliviar essas dores e melhorar a qualidade do seu sono.

Outros sinais que podem indicar a necessidade de trocar de colchão:

- Dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

- Ruídos estranhos ao se mover no colchão

- Acordar com a sensação de cansaço ou fadiga

- Alergias ou problemas respiratórios que podem estar relacionados ao ácaro acumulado no colchão

Investir em um colchão de qualidade é essencial para a sua saúde e bem-estar. Se você está apresentando algum dos sinais acima, considere a possibilidade de trocar de colchão.

