Aprenda a fazer Empadão de calabresa acebolada

Está querendo preparar algo prático e que serve para qualquer refeição do dia? Ensinamos como fazer o saboroso Empadão de Calabresa Acebolada, que pode ser servido na hora do cafezinho, no almoço ou jantar, acompanhado de uma saladinha.

Ficou com vontade? Confira a receita completa abaixo:

Empadão de Calabresa Acebolada

Ingredientes:

Para a Massa

500 g de Farinha de Trigo Finna com fermento

3 ovos

75 ml de óleo vegetal

450 ml de leite

1 pitada de sal

Para o Recheio

2 calabresas picadas

1 cebola cortada em rodelas

1 tomate picado

3 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de Preparo:

Recheio

- Em uma frigideira, coloque as calabresas e deixe-as soltar bastante sua gordura;

- Acrescente então a cebola, o tomate e a salsinha e cozinhe por uns 5 minutos. Reserve.

Massa

- Misture em uma tigela a farinha, os ovos, o óleo, o leite e uma pitada de sal. Mexa bem até dissolver toda a farinha;

- Coloque o recheio e misture mais um pouco. Leve a mistura para uma assadeira untada;

- Asse o empadão por aproximadamente 45 minutos, em forno preaquecido a 180 ºC.

Rendimento: 16 porções

Tempo de Preparo: 1 hora