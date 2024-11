Oito chás que ajudam a perder calorias durante a noite

Com o passar dos anos, o corpo passa por mudanças, e uma das mais perceptíveis é a desaceleração do metabolismo, tornando a queima de calorias mais desafiadora, especialmente após os 40. No entanto, incluir algumas bebidas na rotina pode ajudar a acelerar o metabolismo e contribuir para a perda de peso.

O site SheFinds consultou a dietista Catherine Gervacio para identificar os melhores chás que, consumidos antes de dormir ou ao longo do dia, podem auxiliar na queima de calorias até mesmo durante o sono.

Confira as sugestões da especialista:

Chá verde Chá Oolong Chá de gengibre Chá de hortelã Chá de camomila Chá de rooibos Chá de canela Chá de dente-de-leão

Incorporar esses chás pode ser uma estratégia prática e saborosa para apoiar o metabolismo.

