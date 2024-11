Dieta do feijão: O que é e seus efeitos na perda de peso - Protocolo do Feijão. Pró-microbioma e antiinflamatório, este plano pode ser seguido por períodos variados de tempo. Porém, é oficialmente recomendado seguir este tipo de regime por pelo menos três meses para perceber (e sentir) os benefícios. E o que são eles, exatamente? Acredita-se que a Dieta do Feijão pode ajudar com os sintomas de problemas hormonais, incluindo TPM, endometriose, acne e dores menstruais, além da perda de peso. Curioso? Clique para saber mais sobre o Protocolo do Feijão.

