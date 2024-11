Como lidar com uma paixão por um colega de trabalho - Romances no ambiente de trabalho são bastante comuns. Afinal, colegas de trabalho passam horas e horas uns com os outros na maior parte dos dias da semana, por isso, a atração pode se desenvolver em algum momento. O envolvimento pode variar de encontros casuais de escritório a relacionamentos de longo prazo - e isso pode dar errado ou terrivelmente errado. Misturar namoro e trabalho é um assunto delicado que deve ser cuidadosamente considerado. Pode ter repercussões pessoais, bem como implicações para o seu empregador e seus colegas. Nesta galeria, apresentamos uma série de orientações que você deve seguir caso se envolva romanticamente com outra pessoa na empresa em que trabalham. Clique para descobrir o que fazer e o que não fazer ao se relacionar com um colega de trabalho.

© <p>Shutterstock</p>