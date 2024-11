Alimentos que dão energia logo pela manhã e ajudam a combater o cansaço

Você acabou de acordar, mas se sente ainda mais cansado do que quando foi dormir? Diversos fatores podem contribuir para essa sensação, e a alimentação é um dos principais aliados para combatê-la. Saiba o que incluir na primeira refeição do dia para ter mais disposição.

O site HealthShots conversou com a nutricionista Kejal Shah, que explicou quais alimentos podem fornecer a energia necessária para um bom começo de dia. Entre as sugestões está a aveia, que não pode faltar no café da manhã.

“A aveia é um carboidrato complexo que oferece energia de forma constante e é rica em fibras, ajudando a evitar picos de açúcar no sangue”, explica a especialista.

Os ovos também são uma ótima opção. "Eles contêm vitaminas do complexo B, essenciais para a produção de energia.” Já o iogurte grego é uma excelente escolha para quem busca combater o cansaço ao acordar.

Confira outros alimentos que podem dar aquele impulso de energia logo pela manhã.



Iogurte grego: Rico em proteínas, o iogurte grego ajuda a manter a saciedade e fornece energia ao longo do dia. Além disso, contém probióticos que beneficiam a saúde intestinal, auxiliando na digestão e no equilíbrio do organismo.

Aveia: Fonte de carboidratos complexos, a aveia fornece energia de liberação lenta, mantendo o nível de açúcar no sangue estável e evitando picos de glicose. É rica em fibras, o que promove saciedade e facilita a digestão.

Frutos secos: Nozes, amêndoas e castanhas são ricas em gorduras saudáveis, proteínas e fibras, além de minerais como magnésio e ferro, que ajudam a reduzir a sensação de cansaço. São ótimos para um aumento gradual e sustentado de energia.

Frutos vermelhos: Morangos, framboesas e mirtilos são ricos em antioxidantes, especialmente a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e combate os radicais livres. Também ajudam na memória e na função cerebral, melhorando a disposição mental.

Banana: Fonte natural de potássio, carboidratos e vitaminas do complexo B, a banana é excelente para aumentar a energia de forma rápida e saudável. Ela ajuda a manter o bom funcionamento dos músculos e reduz a fadiga.

Sementes de chia: Pequenas, mas poderosas, as sementes de chia são ricas em ômega-3, fibras e proteínas, o que contribui para a energia e a saciedade ao longo do dia. Também ajudam na hidratação, pois absorvem água e fornecem uma liberação gradual de nutrientes.

Vegetais de folhas verdes: Espinafre, couve e acelga são ricos em ferro, magnésio e vitaminas A e C, essenciais para a produção de energia. Eles também ajudam a oxigenar o sangue, combatendo o cansaço e fortalecendo o sistema imunológico.

Ovos: Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade e contêm vitaminas do complexo B, especialmente B6, B12 e folato, que são fundamentais para a produção de energia e a saúde mental, ajudando a melhorar a disposição ao longo do dia.



