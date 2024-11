Dermatologista revela como ter unhas mais fortes e saudáveis

A aparência das suas unhas pode revelar muito sobre sua saúde e, em alguns casos, até indicar a presença de doenças. Por isso, cuidar bem delas e adotar alguns hábitos pode ajudar a mantê-las fortes e saudáveis.

A dermatologista Soraya Azzawi, em entrevista ao site USAToday, compartilhou orientações para quem deseja ter unhas mais saudáveis.

Essas dicas valem tanto para as unhas das mãos quanto para as dos pés. "Na verdade, não existe uma forma de fazer as unhas crescerem mais rápido", explica a dermatologista.

No entanto, alguns cuidados simples podem evitar que elas fiquem frágeis e ajudar no crescimento saudável.

Confira as recomendações da especialista:

Evite contato direto com detergentes e produtos de limpeza agressivos;

Use luvas ao realizar tarefas domésticas;

Hidrate as mãos regularmente;

Minimize o uso de esmaltes em gel e outras técnicas que possam danificar as unhas.

Seguindo essas dicas, você poderá manter suas unhas mais fortes e saudáveis.

Leia Também: Como parar de roer as unhas? Dicas para evitar problemas de saúde