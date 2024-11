A paixão te pegou? Seu signo pode te ajudar a descobrir - Quando se trata de captar sentimentos, a experiência de cada um é diferente. Quer você esteja já fantasiando um futuro com aquela pessoa especial ou, de repente, esteja preparando jantar após jantar para ela, a maioria de nós tem um pequeno sinal que nos permite saber que estamos nos apaixonando por alguém. Bem, os astrólogos dirão que sua indicação específica é em grande parte ditada pelo seu signo do zodíaco! Será mesmo? Curioso? Confira esta galeria para saber as pistas que damos quando estamos envolvidos amorosamente, de acordo com cada signo.

© <p>Getty Images</p>