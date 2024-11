A queda da taxa de fertilidade e o que isso significa de fato para o mundo - Desde a década de 1950, as taxas de natalidade globais têm diminuído e pesquisas recentes sugerem que continuarão a cair até ao final deste século. A mudança terá efeitos profundos em todo o mundo, impactando tudo, desde a demografia até as estruturas econômicas. A mudança cultural no sentido de pessoas que preferem e têm famílias mais pequenas é algo que nunca vivenciamos antes na História! Então, o que o declínio populacional e a crescente queda do número de nascimentos significa para o futuro? Clique nesta galeria para saber mais sobre o que acontecerá com a humanidade.

