Reino Unido já proibiu o Natal: Fatos sobre a Terra do Rei que você talvez não conheça - Você imagina qual a diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha? Inglaterra é um país. Grã-Bretanha é a ilha que engloba Inglaterra, País de Gales e Escócia. Já o Reino Unido é composto por esses três países, mais a Irlanda do Norte. Inundações de cerveja, passaportes de cavalo, mais frangos do que pessoas, banimento do Natal: o Reino Unido é um lugar estranho e quase ninguém sabe. Bateu a curiosidade? Clique na galeria e descubra os fatos mais estranhos sobre a nação.

© <p>Getty Images</p>