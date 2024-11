Meditação: Tudo o que você precisa saber para começar hoje - A meditação é um hábito saudável com uma infinidade de benefícios. Ela pode diminuir os níveis de estresse, melhorar seu foco, aumentar seu humor e até mesmo fazer você se sentir mais conectado com o mundo ao seu redor. No entanto, não é uma habilidade fácil de dominar. Embora sentar em silêncio possa parecer coisa simples, a meditação é uma habilidade que requer diligência séria para se sair bem e deve ser trabalhada do zero. Se você está interessado em dar início a esta prática, esta galeria é um ótimo lugar para começar. Clique para aprender sobre o que fazer antes, durante e depois da meditação para realmente aproveitar ao máximo seu tempo e melhorar continuamente.

© <p>Shutterstock</p>