O que te irrita pode revelar seus traumas de infância - As experiências da infância moldam nossas perspectivas, atitudes e padrões comportamentais de maneiras sutis, mas significativas. Aqueles que passaram por traumas na infância geralmente têm gatilhos que seguem certos temas e que imitam seu comportamento infantil. Quando essas experiências se repetem, elas se tornam emocionalmente ativadas. E, embora ter coisas que te irritem seja completamente normal, você pode descobrir que várias delas estão conectadas com sua infância, principalmente nos casos em que você não é capaz de se livrar de sentimentos difíceis. Então, quais são as coisas que indicam que você sofreu um trauma de infância? Clique na galeria e descubra.

